Seelsorgeteam für die Pfarre Steyr-Münichholz

STEYR. Am Einsatz der Ehrenamtlichen liegt es, dass die Pfarren lebendige Gemeinschaften bleiben. Die Pfarre Christkönig in Münichholz zeigt vor, wie es in Steyr funktionieren könnte ...

Sieben Personen aus der Pfarre Münichholz haben in den vergangenen 2 Jahren (wegen Corona ein wenig länger gedauert) eine Ausbildung der Diözese zu Mitgliedern eines Seelsorgeteams absolviert. Im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes am 11. April 2021 um 9 Uhr erfolgte die offizielle Beauftragung durch Bischofsvikar Kan. KonsR Dr. Johann Hintermaier unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften.



Für 5 Jahre werden die Mitglieder des Seelsorgeteams einen Teil der Pfarrleitung übernehmen und damit Pfarrer Franz Benezeder unterstützen, der als Pfarrprovisor und Leiter von insgesamt drei Pfarren stark gefordert ist.



Folgende Personen werden in der Pfarre Münichholz die vier Grundaufträge und Finanzen wahrnehmen:

Paula Leitner (Gemeinschaft)

Maria Helmreich (Liturgie)

Elisabeth Mosaner und Heidi Schmidtmayer (Diakonie)

Regina Krenn (Verkündigung)

Heimo Losbichler und Werner Freilinger (Finanzen)

ZUR SACHE:

Die Pfarrleitung durch ein Seelsorgeteam entspricht dem Modell, das die Diözese Linz im Rahmen des geplanten Strukturwandels künftig in allen Pfarrgemeinden umsetzen möchte. In Steyr haben nur die Pfarre Münichholz und Resthof bereits Seelsorgeteams, in der gesamten Diözese Linz gibt es bereits 64 Teams und jedes Jahr werden zusätzlich neue Teams ausgebildet.



Die Aufgabe eines Seelsorgeteams besteht darin, das christliche Leben vor Ort zu pflegen und lebendig zu erhalten. Dazu gehört unter anderem, miteinander Gottesdienst zu feiern und das Evangelium zu verkünden, Lebenswendepunkte der Menschen in der Pfarre mitzugestalten und Nächstenliebe immer wieder auch sichtbar zu machen.



Foto © Peter Röck, ZUM ALBUM