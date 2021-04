Newsblog

27. Branddienst: Leistungsabzeichen für die Pfarrkirchner Florianis

PFARRKIRCHEN. Die Leistungsprüfungen in Bronze und Silber führte die Feuerwehr Pfarrkirchen am Samstag, den 10. April 2021, unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften durch ...

Nach wochenlanger Vorbereitung für die Abnahme der Leistungsprüfungen war es Mitte April so weit. Das Können über einen zügigen und präzisen Aufbau einer Löschleitung sowie ein Schaum- oder Innenangriff mit Atemschutz wurden abgenommen.



Die Bronze Gruppe verwendete das Löschfahrzeug mit Ladebordwand und Ladeklappe für den Löschangriff.



Die drei Gruppen für jene Leistungsprüfungen in Silber, starteten mit den Tanklöschfahrzeug die Löschangriffe Atemschutz und Schaumrohr bzw. den Außenangriff.



Eine Durchführung des Löschangriffes von der Wasserentnahmestelle bis zum Brandobjekt in einem Sollzeitfenster mit möglichst wenigen Fehlern war das Ziel der vier antretenden Gruppen.



Die vier Gruppen bewältigten die Aufgaben in der Sollzeit und erreichten somit das Branddienst - Leistungsabzeichen in den Stufen Bronze und Silber.



Danke den Teilnehmern (8 Männer und 2 Kameradinnen in Bronze und 17 Mann in Silber) die trotz Sicherheitsmaßnahmen wie Antigen-Test, Abstand und FFP2 Maske sich den Aufgaben stellten. Ebenfalls bei der Fa. Lattner Transportsysteme für die unkomplizierten Trainingsmöglichkeiten.



Als Ehrengäste gesichtet wurden Bgm. Von Pfarrkirchen Daniela Chimani, Vize-Bgm. Gerhard Reitspies, Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Mayr und Abschnittsfeuerwehrkommandant Gerhard Stanzinger.



Fotos © FF-Pfarrkirchen