Brand eines Komposthaufens in Bad Hall

BAD HALL. Sonntagabend, 11. April 2021, kurz vor 23 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Hall mit dem Alarmstichwort "Brand Flur, Wiese" zum Brand eines Komposthaufens gerufen ...

Ein Anrainer hatte bemerkt, dass dieser am Nachbargrundstück in Flammen stand. Das Feuer konnte von den Florianis rasch abgelöscht und so die Ausbreitung verhindert werden.



Nach einem Stunden war die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt.



Fotos © FF Bad Hall