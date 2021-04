Newsblog

Eingeschlossene Frau aus Lift befreit

ERNSTHOFEN. Rasche Hilfe gab es am Montag, den 12. April 2021, für eine Frau in Ernsthofen, welche in einem Lift eingeschlossen war. Am Montagvormittag gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr Ernsthofen zu einem technischen Einsatz nut der Zusatzinfo Liftbergung alarmiert ...

Aus unbekannter Ursache blieb ein Personenaufzug zwischen 2 Stockwerken stehen. Im Aufzug befand sich eine Angestellte einer Reinigungsfirma.



Die Mitglieder der Feuerwehr konnten die Tür rasch öffnen, und die Person - welche vorbildlich die Ruhe bewahrt hat - befreien.



Danach wurde der Aufzug als gesperrt gekennzeichnet und der zuständigen Technikfirma zur weiteren Abklärung übergeben.



Die Feuerwehr Ernsthofen war mit 8 Mann und 2 Fahrzeugen im Einsatz



Foto © FF Ernsthofen