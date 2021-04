Newsblog

ÖGB Informiert über Neuerungen im Homeoffice: Diese Regeln gelten ab 1. April für ArbeitnehmerInnen

STEYR. Ab 1. April 2021 sind die neuen, gesetzlichen Regelungen fürs Arbeiten im Homeoffice in Kraft getreten. Im Vorfeld haben sich die Sozialpartner auf die neuen Rahmenbedingungen für Homeoffice geeinigt, die Politik setzt sie jetzt um ...

Galt Homeoffice vor der Corona-Krise oft als Ausnahme, ist jetzt klar, dass viele Unternehmen auch in Zukunft auf das „Büro zu Hause“ setzen und die Beschäftigten im Homeoffice arbeiten werden.



Vier von zehn Beschäftigten aktuell im Homeoffice

„Es ist wichtig, dass nach langwierigen Verhandlungen jetzt endlich klare Rahmenbedingungen für die Arbeit im Home-Office vereinbart wurden“, freut sich ÖGB- Regionalsekretär Mario Roitmair. Wie wichtig eindeutige Rahmenbedingungen sind, zeigt ein Blick auf die aktuelle Situation: Vier von zehn Beschäftigte in Österreich haben seit Ausbruch der Corona-Pandemie immer wieder mobil gearbeitet, die überwiegende Mehrheit davon im Homeoffice.



Homeoffice wird weiter freiwillig bleiben - Vereinbarung soll schriftlich sein

Homeoffice bleibt weiterhin Vereinbarungssache. Das heißt: Homeoffice muss in beidseitigem Einvernehmen geklärt werden. Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin muss die notwendigen digitalen Arbeitsmittel, die man zu Hause braucht, zur Verfügung stellen.

Unter digitalen Arbeitsmitteln versteht man IT-Hardware (Laptop, Tastatur/Maus/Monitor, ggf. Drucker/Scanner) und Software, aber auch die notwendige Datenverbindung oder ein Diensthandy. Wird vereinbart, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin eigene (private) digitale Arbeitsmittel verwendet, so muss der Arbeitgeber dafür eine Pauschale zahlen.



Bin ich beim Arbeiten im Homeoffice unfallversichert?

Ja. Die Unfallversicherung umfasst als Arbeitsunfälle auch jene Unfälle, die sich im Zusammenhang mit der Beschäftigung im Homeoffice ereignen. Dies gilt auch für Wegunfälle: damit sind auch Wege von oder zur Kinderbetreuungseinrichtung bzw. Schule oder Wege zur Befriedigung lebensnotwendiger Bedürfnisse erfasst.

Beispiel: Abgabe bzw. Abholung von Kindern vom Kindergarten, Einkauf zum Mittagessen im Supermarkt an einem Homeoffice-Tag.



Eingeschränkte Haftung bei Schäden

Werden Arbeitsmittel des Dienstgebers im Homeoffice beschädigt, ist der Dienstnehmer/ die Dienstnehmerin nur eingeschränkt haftbar. Das gilt auch für Haushaltsangehörige. „Insbesondere wenn Kinder etwas kaputt machen, wird die Mutter oder der Vater für den Schaden nicht haften müssen. Es sei denn, es könnte grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden“, erklärt Roitmair.



Bei Fragen können sich Mitglieder direkt an den ÖGB Steyr wenden (07252/53011 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).