Newsblog

Für alle Radfahrer und Wanderfreunde gibt es neues Kartenmaterial

STEYR. In den neuen detaillierten Wanderkarten im Maßstab 1:45000 sind knapp 200 Tourenvorschläge eingezeichnet, die sich großteils zu Rundwanderwegen mit herrlichen Ausblicken und vielfältigen Naturerlebnissen kombinieren lassen ...

Für Weitwanderfreunde führt der Luchs Trail durch drei international anerkannte Schutzgebiete und der Kalkalpenweg durchquert den Nationalpark Kalkalpen. Wer es sanfter liebt, pilgert am Sebaldusweg durch die hügelige Nationalpark Region und genießt immer wieder die Weite und Panoramablicke. Weiters eingezeichnet sind auch 28 Almhütten, die zum gemütlichen Einkehren einladen und lohnendes Ziel nach einer Wanderung sind.



Ebenso vermerkt ist das Projekt „natur.BANK.wege“, das von einer innovativen Gruppe in 9 Ennstal-Gemeinden verwirklicht wurde, ob ein gemütlicher Spaziergang oder längere Tour, die natur.BANK.wege sind in der App Outdooractive detailliert beschrieben. An 50 besonders schönen Plätzen mit toller Aussicht wurden die sogenannten natur.BÄNKE aufgestellt, die zum Rasten und Verweilen einladen.



Die „Karte Ost“ umfasst das Gebiet Steyr und das Ennstal die „West-Karte“ das Krems- und Steyrtal, Kosten jeweils € 2,50.



Auch eine kostenlose Wanderübersicht von Dietach bis Weyer und Kirchdorf bis Steyr ist ab sofort erhältlich.



Weiters wurde die beliebte Mountainbike Karte neu aufgelegt: 600 Kilometer und 15.000 Höhenmeter, unterschiedlichste Streckenvorschläge und Einkehrtipps in urigen Hütten sind enthalten.



Das neue Informationsmaterial ist in den Tourist Infos in Steyr, Reichraming und Kirchdorf erhältlich.