Newsblog

Einbrecherin auf frischer Tat überrascht

LINZ-LAND. Eine bislang unbekannte Täterin drückte am 15. April gegen 12:10 Uhr die unversperrte Haustüre eines Einfamilienhauses in Sankt Marien auf und gelang so in das Gebäude. Anschließend durchsuchte sie die Räumlichkeiten und stahl Bargeld und ein Sparbuch ...

Als die Frau von der 59-jährigen Bewohnerin bemerkt wurde, ergriff sie sofort die Flucht. Die 59-Jährige verfolgte sie noch kurz, verlor sie später allerdings aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung: Zwischen 150 und 160 cm groß, Ausländerin – vermutlich Roma, lange schwarze Haare zu einem Zopf gebunden und dunkle Bekleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems unter 059133/4139.