Zum ersten Mal in Steyr? Das musst du gesehen haben!

STEYR. Unsere Stadt Steyr hat bekannterweise etwas mehr als 38.000 Einwohner. Nicht mitgezählt die zahlreichen Touristen, die Jahr für Jahr Steyr besuchen. Warum das so ist? Nun, es ist allgemein bekannt, ...

... dass es sich um eine der ältesten Städte Österreichs handelt. So existieren Stadtsiegel bereits aus dem vierten Jahrhundert, und bereits zu Zeiten der Kelten gab es Siedlungen rund um den Raum Steyr.



Wer einen Ausflug in diese Stadt unternehmen möchte, der hat die Möglichkeit aus einer großen Anzahl von Sehenswürdigkeiten zu wählen, um sich einen Eindruck über unsere historische Stadt zu machen. Hier finden Sie eine Auswahl der interessantesten Orte, die man hier besuchen kann.



Altstadt Steyr

Selbstverständlich ist die Altstadt grundsätzlich der erste Anlaufpunkt für alle Menschen, welche diesen Ort besuchen. Eine Vielzahl von historischen Bauten, die viele hundert Jahre existieren, ist hier vorzufinden. Zusätzlich gibt es eine Menge von hervorragenden Restaurants und Cafés, in welchen man entspannen kann.



Auch eine Reihe von Top-Hotels ist hier vorzufinden.



Christkindl Kirche

Die Christkindl Kirche ist ein weiteres Highlight von Steyr. Es handelt sich um eine Kathedrale, welche besonders im Winter ein wunderbarer Reisespot ist. Die Kirche selbst besticht durch beeindruckende Architektur und wunderschöne Kunstwerke, die einen Querschnitt durch die Kirchenhistorie der letzten Jahrhunderte dokumentiert hat.



Zwischenbrücken

Zwischenbrücken ist ein Punkt in Steyr, der direkt an der Enns liegt. Diese Brücke ist so etwas wie das inoffizielle Zentrum der Stadt. Sie trennt zwei Stadtteile voneinander, und bietet wunderschöne Ausblicke auf die Altstadt. Aber auch die wunderschöne Enns lässt sich hier hervorragend bestaunen. Eine tolle Symbiose aus Natur und Architektur wird einem hier also geboten. Und selbst Angler können hier hervorragende Bedingungen vorfinden.



Bummerlhaus

Eines der bedeutendsten Gebäude in Steyr ist das Bummerlhaus. Es handelt sich hierbei um eines der ältesten Gebäude der Stadt. Bereits im Jahr 1497 wurde die Fassade errichtet, wie an einer Gedenktafel dokumentiert wird. Hier war auch das Gasthaus “Zum Goldenen Löwen” beheimatet. Das Bummerlhaus ist übrigens der besterhaltene spätgotische Profanbau Österreichs.



Steyrdorf

Ein weiteres Highlight, dass sich zu besuchen lohnt wenn man einen Aufenthalt in Steyr hat, ist das Steyrdorf. Hierbei handelt sich um den ältesten Bereich der Stadt. Die alten Gassen und Mauern der historischen Gebäude versetzen einen direkt in eine andere Zeit. Ein äußerst spannender Ausflug in längst vergangene Zeiten, den man nicht missen sollte, wenn man sich dazu entschließt, Steyr zu erkunden.



Steyr hat sehr viel zu bieten. Das haben wir in unserem Bericht wohl eindrucksvoll dokumentieren können. Egal wo man in dieser Stadt spazieren geht, eine glorreiche Geschichte ist bei vielen Gebäuden spürbar.



Von den Kelten, die rund 600 v. Christus in dieser Region eingewandert sind, um Eisen abzubauen, bis hin zu den Römern, die hier Lager hielten, ist bis heute noch einiges an historische Architektur erhalten. Vor allem im Mittelalter florierte jedoch dieser Ort durch die Eisenerzvorkommen und eine lebhafte Handwerkskultur. Bis heute konnte das historische Zentrum weitgehend erhalten bleiben.



Für die zahlreichen Besucher, die Steyr Jahr für Jahr einen Besuch abhalten, ist all das ein absolutes Highlight. Kaum eine Stadt kann ähnlich viele alte Geschichten erzählen, wie die Kleinstadt Steyr in Oberösterreich. Wir können Ihnen nur empfehlen, dass sie diesen Ort einen Besuch abstatten - Sie werden begeistert sein von den Besonderheiten, die einem hier in Sachen Architektur und Geschichte geboten werden.