Newsblog

Corona-Schutz­impfung: Jeder kann sich vor­mer­ken lassen

STEYR. Bei den Corona-Schutzimpfungen im Amtsgebäude Reithoffer an der Pyrachstraße ist derzeit die Personengruppe der über Sechzigjährigen an der Reihe. Eingeteilt werden die Impftermine vom Land Oberösterreich. Alle Interessierten jeden Alters können sich im Internet ...

unter www.ooe-impft.at oder telefonisch unter der Nummer 0732/77200 für die Immunisierungen in Steyr anmelden bzw. auch schon vormerken lassen. Seitens des Landes wird man dann verständigt und zur Impfung eingeladen. Zur Immunisierung mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und die e-card.

6600 Impfungen an vier Tagen

Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen im Amtsgebäude Reithoffer im Jänner wurden bis zum heutigen Tag 9626 Personen gegen SARS-CoV immunisiert. Nächste Woche sind an vier Tagen 6600 Impfungen vorgesehen, in der darauffolgenden Woche 3600 Immunisierungen an nur zwei Tagen. Für allgemeine Fragen zur Impfung steht auch die Info-Hotline des Sozialministeriums und der AGES unter der Telefonnummer 0800/555621 zur Verfügung.