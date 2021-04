Newsblog

Steyrer Kranfahrzeug half in Enns aus

STEYR/ENNS. Am Donnerstag (22.April) um 08:57 Uhr wurde der Technische Zug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr telefonisch vom Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Enns um Unterstützung bei einer LKW-Bergung mit dem Kranfahrzeug gebeten ...

Durch blindes Vertrauen in sein Navigationsgerät kam der Fahrer eines Sattelzuges mit seinem Fahrzeug in einer Wohnsiedlung zum Stehen. Wie meist in solchen Situationen, konnte er weder vor noch zurück. Mit dem Kran der Feuerwehr Enns wurde der Auflieger zur Seite gehoben und anschließend die Seilwinde für einen "Zug zurück" montiert. Das schwere Kranfahrzeug aus Steyr, wurde am vorderen Ende des Aufliegers angeschlagen.

In perfektem Zusammenspiel mit gleichzeitigem Hochheben und zurückziehen des Aufliegers, konnte dieser aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der LKW-Lenker konnte seine Fahrt mit einem unbeschädigten Fahrzeug fortsetzen.

Der Technische Zug der FF Steyr war mit sieben Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.