26-jährige Frau prallte mit Pkw gegen Baum

STEYR-LAND. Am Freitag (23. April) um 19.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Waldneukirchen an die Nußbacher Landstraße alarmiert. Eine 26-jährige Frau aus dem Bezirk Steyr-Land war mit ihrem Pkw in einem kleinen Waldstück von der Straße abgekommen und stieß frontal gegen einen Baum ...

Gleichzeitig mit der FF Waldneukirchen wurde auch die Feuerwehr Adlwang zum Unfallort im „Göman-Wald” alarmiert. Beim Eintreffen an der Unfallstelle wurde sofort mit der Rettung der 26-Jährigen mittels hydraulischen Rettungsgeräts begonnen - die Frau war in ihrem völllig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Adlwang sperrte die Straße und richtete eine Umleitung über die Eggmairstraße ein.

Das Unfallopfer konnte rasch befreit und dem Notarzt übergeben werden. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Klinikum Steyr eingeliefert.

Im Einsatz waren ca.45 Mann der FF Waldneukirchen und FF Adlwang, Rettung und Polizei.