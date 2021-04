Newsblog

Florianisonntag in Pfarrkirchen einmal anders: Essen zum Abholen

PFARRKIRCHEN. Florianisonntag einmal anders: Seit vielen Jahren ist es eine Tradition, dass die Freiwillige Feuerwehr Pfarrkirchen am ersten Sonntag im Mai ihren Schutzpatron, dem Hl. Florian, bei einer Messe gedenken und anschließend zu einem gemütlichen Frühschoppen ins Feuerwehrhaus einladen ...

Da heuer leider diese Feierlichkeit noch nicht in gewohntem Rahmen stattfinden kann, bieten wir am Sonntag, den 2. Mai 2021, einen Abholservice an. Zwischen 11 und 13 Uhr können folgende Speisen gegen Vorbestellung im Feuerwehrhaus abgeholt werden:

• Kotelett mit Erdäpfelsalat und Gebäck 8,50 €

• Bosna groß 5,00 €



Bitte unbedingt vorbestellen!

Vorbestellung bis spätestens Mi, 28. April um 20 Uhr notwendig - klicke hier und bestelle gleich!



Die Zahlung erfolgt dann bei der Abholung.



Die aktuell gültigen Covid-Schutzmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten (Maske, Abstand, etc.).



Regional:

Bratwürstl, Kotelett, Salat u. Gebäck werden ausschließlich von Pfarrkirchner Betrieben bzw. Direktvermarktern bezogen.



Die Kameradschaft der Feuerwehr Pfarrkirchen freut sich auf Ihre Bestellung!

Fotos © FF-Pfarrkirchen