Vater-Tochter Projekt wird zum Hingucker in Garsten

GARSTEN/SCHWAMING. Und wieder ein Geniestreich aus dem Hause Mauhart in Schwaming. Wenn es um Umbauten im Feuerwehrhaus, bei den Einsatzfahrzeugen oder Ähnlichem geht, dann ist Josef Mauhart jun. voll in seinem Element ...

Die Ideen gehen dem Feuerwehrkommandant-Stellvertreter der FF Schwaming nie aus.



Aus seiner neusten Idee wurde ein Vater – Tochter Projekt und ein Hingucker in Schwaming.



Alles begann damit, dass der Mähroboter der Feuerwehr (John Deere Tango E5) zum großen Service gebracht wurde, um für die neue Mähsaison wieder voll einsatzbereit zu sein.

Doch beim Service alleine ist es nicht geblieben, denn Josef Mauhart und seine Tochter Michelle hatten eine geniale Idee.



Wenn die vielen Radfahrer und Spaziergänger am schönen Feuerwehrhaus in Schwaming vorbeikommen, sollen sie nicht irgendeinen Rasenmäher Roboter herumfahren sehen. Es darf ruhig ersichtlich sein, dass dieser zum Fuhrpark der Feuerwehr gehört.



So entschieden sie sich, den Mähroboter umzugestalten.



Nachdem Josef den Roboter in seine Einzelteile zerlegte, lackierte Michelle (Lackiererin in Ausbildung) ihn in der Farbe feuerwehrrot (RAL-3000) und schwarz. Natürlich wurde auch auf die taktische Bezeichnung nicht vergessen und es wurden Aufkleber mit „MÄH Schwaming“ angebracht.



Doch die Farbe und Beklebung allein macht kein Feuerwehrfahrzeug aus! Deswegen wurden noch zwei Blaulichtblitzleuchten montiert, welche vom integrierten Akku versorgt werden.

Für die technische Umsetzung holten sie sich dabei Unterstützung von Peter König, einen langjährigen Freund der Feuerwehr Schwaming.



Man kann Michelle und Josef nur Gratulieren zur Umsetzung dieses großartigen Projektes, doch selbst wenn sie nur die strahlenden Gesichter ihrer Kameraden/innen und die neugierigen Blicke der Passanten sehen, ist das bestimmt eine großartige Anerkennung für sie.



Hier ein paar Projekte, die Familie Mauhart in den letzten Jahren umgesetzt hat:

2021 „MÄH Schwaming“ Mähroboter

2020 Umbau Florianstation

2019 neue Haustüre mit Zugangssystem (Dienstausweis, Fingerprint)

2019 Umbau Digitalfunk

2017 Erweiterung Carport

2017 „LAST Schwaming“ Scheibtruhe

2016 Feuerlöscher Rednerpult

2015 Feuerlöscher Klopapierhalter