ENYAQ iV elektrifiziert Steyrer Autohaus Pichler

STEYR. Seit Freitag (23. April) steht der neue Škoda Enyaq iV beim Steyrer Autohaus Pichler zur Probefahrt bereit. Der Enyaq erweiterte die Modellpalette des tschechischen Autoherstellers um einen rein batterieelektrischen SUV. Auch Škoda schreitet mit großen Schritten in die Zukunft ...

und nutzt dabei die technischen Möglichkeiten und die Flexibilität des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) aus dem Volkswagen Konzern. Der Enyaq, das neue vollelektrische Škoda SUV, erfüllt dabei die verschiedensten Anforderungen vom geräumigen und wendigen Stadtfahrzeug für Familien bis zum passenden Begleiter für Vielfahrer auf der Langstrecke.

„Wer die Zukunft Probe fahren will muss sich telefonisch oder per Mail voranmelden. Die Liste der Interessenten ist bereits ziemlich lang,“ sagt Mario Haindl, Verkaufsleiter des Steyrer Škoda Händlers.

Bis zu 530 Kilometer Reichweite

Das Design des ENYAQ iV prägen ausgewogene Proportionen, es ist emotional, kraftvoll und dynamisch. Das neue SUV bietet den Passagieren äußerst großzügige Platzverhältnisse. Das Kofferraumvolumen beläuft sich auf 585 Liter. Die im Unterboden platzierte Batterie ist in drei Größen erhältlich, ein oder zwei Elektromotoren decken ein Leistungsspektrum von 109 kW bis 220 kW ab. Die Kraft wird je nach Modell an der Hinterachse oder per Allradantrieb übertragen, die Reichweite liegt bei mehr als 520 Kilometern.

Neues Innenraumkonzept

Im Innenraum ersetzt Škoda die klassischen Ausstattungslinien durch die Design Selections. Im Stil moderner Wohnwelten bietet jede Design Selection geschmackvoll aufeinander abgestimmte Farben und Materialien. Dabei kommen auch natürliche, nachhaltig verarbeitete und recycelte Materialien zum Einsatz. Das zentrale Display mit einer Bildschirmdiagonale von 13 Zoll ist das größte in einem Škoda-Modell.