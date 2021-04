Newsblog

Feuerwehr-Urgestein ausgezeichnet

STEYR-LAND. Ein Vierteljahrhundert lang, führte Feuerwehr-Urgestein Gerald Ettlinger aus Waldneukirchen sein Amt (Bewerter technischer Hilfeleistungen) vorbildlich und gewissenhaft aus. In Anerkennung seiner Leistungen ...

wurde ihm am Samstag, 24. April bei der technischen Hilfeleistung (THL)-Abnahme in Kleinraming durch den Bezirks-Feuerwehrkommandant von Steyr-Land Wolfgang Mayr und Ehren-Hauptamtswalter Franz Kreutzinger ein Ehrengeschenk überreicht.

„Unser Bezirk ist deshalb so stark, weil alle an einem Strang ziehen und wir Urgesteine wie Ehren-Brandrat Gerald Ettlinger in unseren Reihe haben“, sagte Bezirkskommandant Wolfgang Mayr.