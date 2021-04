Newsblog

Papiercontainer fing Feuer

STEYR-LAND. Am Sonntagabend (25. April) um 18.51 Uhr, wurde die Feuerwehr Dietach in die Schulstraße in Dietach alarmiert, da ein Altpapiercontainer in Brand geraten war. Die Feuerwehr rückte mit dem Tanklöschfahrzeug, dem Rüst-Löschfahrzeug ...

und dem Kommandofahrzeug zur 300 m entfernten Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen hat bereits ein Passant mit zwei Handfeuerlöscher begonnen, den Brand zu bekämpfen. Zusätzlich hatte er den Container bereits vom Gebäude weggebracht.

Der Einsatzleiter ließ den Brand unter Verwendung von schwerem Atemschutz mit dem Hochdruckrohr zu bekämpfen, was umgehend Wirkung zeigte.

Die Polizei hat mit der Brandursachenermittlung begonnen.