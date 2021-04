Newsblog

Gäste werden zu Freunden: Geschäftsreisen in Covid19 Zeiten

STEYR. Die Firma Grob aus dem Unterallgäu startete vor 14 Monaten beim BMW Motorenwerk in Steyr mit der Montage einer Motorenfertigungsstraße. Der Start im Februar 2020 war vielversprechend, nur dann kam die Pandemie mit Lock-Down Mitte März und alles war anders ...

Nach einer Woche Schockstarre wurden das Team des Hotel Mader und die Gäste der Firma Grob eine Schicksalsgemeinschaft. Hans Mader bereitete für die Monteure und Techniker persönlich das Abendessen und wurde ab und zu von seinem Service-Team unterstützt. Der Bier-Zapfhahn in der Schank wurde auf Selbstbediendung umgestellt.



Bis zu 20 Personen der Firma Grob waren seit Februar 2020 zu Gast in Steyr – einige unter ihnen – in Summe 270 Tage. Im Sommer nutzten die Geschäftsreisenden aus Bayern die Zeit und lernten Steyr und die Nationalpark Region kennen.



Die Grob Firmentraditionen wurden auch in Pandemiezeiten fortgesetzt. So gab es jeden Tag nach der Arbeit ein Feierabend-Bier – natürlich mit Abstand – am Stadtplatz. Monteure, die erstmals auf Montage sind, werden bei Grob mit dem „Monteur-Schlag“ offiziell in die Montage-Riege aufgenommen – auch diese Tradition wurde zwei Mal am Steyrer Stadtplatz durchgeführt.



Zum Abschied wurden Benno Müller und Stefan Kamml zur Steyr-Botschafter ernannt und würdig verabschiedet. Die zwei betonten immer wieder die freundschaftliche Zusammenarbeit mit den BMW Kollegen in Steyr und versicherten privat auf alle Fälle wieder zu kommen.



