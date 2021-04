Newsblog

Viel Rauch um nichts: Raucher lösten Großeinsatz aus

STEYR. Die Freiwillige Feuerwehr Steyr musste am Montag (26. April) am frühen Abend zu einem Mehrfamilienhause in die Haratzmüllerstraße ausrücken. Weil das Stichwort „Rauchentwicklung am Gang“ gemeldet wurde, rückten gleich drei Löschzüge aus. Am Einsatzort erlebten die Retter dann eine Überraschung ...

Die Löschzüge 5 (Münichholz), 1 (Innere Stadt) und 4 (Christkindl), zwei Rettungswagen des Roten Kreuz Steyr und die Polizei rücken an. Am Einsatzort angekommen, können die Retter dann schnell Entwarnung geben.

Nachdem die Steyrer Florianis das Gebäude routiniert abgesucht hatten, stellten sie die Ursache für den Brandgeruch fest. Eine vergessene Zigarette, in einem Aschenbecher am Gang, hatte den Alarm ausgelöst. Ein Glas Wasser reichte zum Ablöschen.

Die Einsatzkräfte konnten unmittelbar nach dem Eintreffen am Einsatzort wieder abrücken.