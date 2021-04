Newsblog

20-jähriger Steyrer bei Frontalcrash verletzt

STEYR-LAND. Ein 20-jähriger Steyrer fuhr heute (28. April) um 14:40 Uhr mit seinem Pkw auf der Wolferner Landesstraße L564 in der Ortschaft Losensteinleiten in Wolfern in Richtung Steyr. Zeitglich fuhr ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land in die entgegengesetzte Richtung ...

In etwa bei Straßenkilometer 17,25 stießen die beiden Fahrzeuge in der dortigen, leichten Kurve frontal zusammen. Dabei erlitten beide Fahrzeuglenker Verletzungen unbestimmten Grades. Der 31-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber "C10" in das UKH nach Linz geflogen, der 20-Jährige von der Rettung ins Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert.

Durch den Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Die Feuerwehr Losensteinleiten war im Einsatz, um ausgetretenes Motoröl zu binden. Eine Totalsperre der L564 konnte gegen 16 Uhr aufgehoben werden.