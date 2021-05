Newsblog

71-Jähriger bei Sturz mit Moped schwer verletzt - Alko­lenker be­ging Fahrer­flucht

STEYR-LAND. Ein in Steyr wohnhafter, 37-jähriger Mann, lenkte seinen Pkw am 30. April gegen 17:15 Uhr auf der Ternberger Landesstraße von Grünburg Richtung Ternberg. Im Gemeindegebiet von Ternberg überholte der Mann einen Pkw und anschließend einen Lkw ...

In diesem Moment kam ihm ein 71-jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land auf einem Motorroller entgegen. Der 71-Jährige versuchte noch auszuweichen, kam dabei allerdings zu Sturz. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber "Martin 3" ins Klinikum Steyr geflogen. Der Autolenker fuhr nach dem Unfall einfach weiter und beging damit Fahrerflucht. Ein 58-jähriger Unfallzeuge aus dem Bezirk Steyr-Land nahm allerdings die Verfolgung auf und konnte den 37-Jährigen, der sich im Bereich Dürnbach in einem Waldweg befand, an der Weiterfahrt hindern. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Der Mann wird angezeigt.

Die Feuerwehr Schattleiten errichtete eine örtliche Umleitung. Nachdem der Rettungshubschrauber den Verletzten abtransportiert hatte, reinigten die Florianis die Straße und transportierten den Motorroller ab. Nach gut einer Stunde konnten wir die Straße wieder für den Verkehr freigeben.