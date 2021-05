Newsblog

Party in Steyr aufgelöst: Polizei brauchte Verstärkung

STEYR. Aufgrund einer Anzeige wegen Lärmerregung wurde eine Polizeistreife am 1 .Mai gegen 19:30 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in Steyr beordert. Vor Ort konnten die Einsatzkräften laute Musik wahrnehmen. In einem Hinterhof befanden sich insgesamt zwölf Personen ...

die eine Geburtstagsparty feierten. Aufgrund der zunehmenden Aggressivität mehrerer Partygäste wurden weitere Streifen unterstützend angefordert.

Letztendlich wurde die Party gegen 19:50 Uhr aufgelöst und die Teilnehmer über die Anzeigeerstattung in Kenntnis gesetzt.