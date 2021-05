Newsblog

Neue iPads & zusätzliches Datenvolumen für die Schüler der MS Münichholz

STEYR. Der Club Soroptimist Steyr freut sich über die langjährige Unterstützung von Herrn Christian Strasser, Geschäftsführer der alphanet IT Infastructure Solutions Gmbh. Mit der diesjährigen Spende von € 1.500 ...

... konnte die Schule MS Münichholz mit 3 iPads und umfangreichen Datenvolumen unterstützt werden. Die Geräte wurden bereits an die Mittelschule übergeben. Gerade in der Zeit von Distance Learning, vor allem bedingt durch Corona, kann mit dem neuen Equipment intensiv am Unterricht teilgenommen werden. Fehlende Geräte und langsame WLAN Verbindungen waren hier oft hinderlich.