Wirtsleut Gutschein für Steyrer IdeengeberInnen

STEYR. Nahezu zeitgleich mit der (Wieder-) Eröffnung der Gastronomie gibt es ein besonderes Zuckerl für alle motivierten SteyrerInnen, die auf www.zukunftsregion-steyr.at ihre Idee posten. Der Verein Steyrlebt!, die Stadtbetriebe Steyr, Segula Technologies und ...

... die Raiffeisenbank Steyr setzen sich für die Zukunft von Steyr ein und belohnen innovative Einreichungen in ihrer Kategorie mit einem 10 Euro Wirtsleut Gutschein. So kann auch ein kleiner Beitrag und zur (Wieder-) Belebung der Steyrer Gastronomie gesetzt werden. (Gutschein einmal pro IdeengeberIn, solange der Vorrat reicht, Einreichfrist: 20. Mai 2021)



Jeder der vier Betriebe engagiert sich in einem Themenbereich. Die Stadtbetriebe Steyr stehen als Pate für den Bereich „Nachhaltige Region - Mit Innovation zu mehr Resilienz“ zur Verfügung: „Wir unterstützen gerne regionale Steyrer Projekte, vor allem wenn es sich dabei um Nachhaltigkeit handelt. Wir sind gespannt auf die Ideen der SteyrerInnen!“ freut sich Geschäftsführer der Stadtbetriebe Steyr Mag. Peter Hochgatterer über die Zusammenarbeit. Es gibt bereits Postings über Erlebniswanderwege, Maker Space for Kids, zur Beantragung des Unesco Weltkulturerbe und viel mehr.



In der Kategorie „Industrielle Zukunft - E-Mobilität und Wasserstoff“ wurden bereits 19 Ideen eingereicht, wie zB der Einsatz autonomer Info-Roboter und automatisierter kommunaler Reinigungsdienste oder eines E-LKWs. „Die industrielle Zukunft der Region Steyr als Innovations- und Industriestandort mit allen dazugehörenden Veränderungen ist uns ein besonderes Anliegen, da wir uns als Teil dieser gemeinsamen Zukunft für unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen sehen“, sagt Herwig Jörgl, Unterstützer dieses Bereichs und Managing Director von SEGULA Technologies, einem weltweit führendem Engineeringdienstleister in vielen wichtigen Industriebranchen.



Für Dr Andreas Schmidbauer, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Steyr, war es ein klares Anliegen, sich für die Zukunft im Bereich der Digitalisierung einzusetzen und die Gutscheine für die Kategorie „Arbeitsformen neu gedacht - MitarbeiterInnen der Zukunft“ zu finanzieren: "Als digitale Regionalbank setzen wir einerseits intensiv auf Digitalisierung und andererseits stark auf Regionalentwicklung. Steyr hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten IT-Standorte in Österreich entwickelt. Diese Veränderung sehen wir extrem positiv und unterstützen das in jeder Form, insbesondere durch die laufende Stärkung der digitalen Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Wir freuen uns noch auf Postings in diesem Bereich, hier gibt es derzeit noch die wenigsten Einreichungen.



Kreative Ideen gibt es auch rund um den Regionalen Marktplatz – von SOHO Steyr, über Belebung des Stadtplatzes bis zur Überdachung der Enge. Obfrau des Vereins Steyrlebt! Petra Schwinghammer freut sich über jede Einreichung: „Mir ist es ein Anliegen, dass in der Steyrer Innenstadt das Angebot und der Branchenmix für die Besucher attraktiv sind. Daher unterstütze ich gerne das Projekt regionaler Marktplatz“, sagt sie. Der Verein STEYRlebt! ist ein gemeinnütziger Verein von Steyrer Unternehmern mit der Zielsetzung, die Kaufkraft in der Stadt zu halten und die Stadt laufend Stück für Stück noch attraktiver zu machen - für Kunden, für Steyrer und Steyrerinnen, für Unternehmen.



Gesamt sind fast 60 Ideen zur Gestaltung der Zukunft von Steyr bereits online, bis 20. Mai gibt es noch die Möglichkeit, diese nachzulesen, die Ideen bewerten und eigene Ideen einzubringen. Daniela Zeiner vom Smart Innovation Steyr Netzwerk ist begeistert von der regen Beteiligung: „Es ist unglaublich spannend zu sehen, was für erstaunliche und kreative Ideen bereits eingelangt sind. Ich freue mich über alle Maßen, dass offensichtlich so vielen Menschen die Stadt und Region hier am Herzen liegt und sie aktiv an deren Entwicklung teilnehmen wollen.“



Auch Vizebürgermeister Markus Vogl unterstützt die Zukunftsregion Steyr: „Die Menschen der Region sind Impulsgeber - mit vielen guten Ideen. Durch unser Netzwerk wollen wir unterstützen, diese auch zu realisieren“, ist der Vereinsvorsitzende des FAZAT Steyr überzeugt. Mit dem Projekt Steyr 2030 wurde das seitens FAZAT ja schon sehr erfolgreich vorgelebt.



Bis 20. Mai 2021 lädt das Netzwerk Smart Innovation Steyr noch ein, aktiv zu werden auf der Plattform Zukunftsregion Steyr (www.zukunftsregion-steyr.at). Einfach registrieren, anmelden, Idee auswählen und mit 1-5 Sternen bewerten. Jede Stimme zählt! Zwischen 20. Mai und 13. Juni wird Bilanz über alle abgegebenen Stimmen gezogen. Die Mitglieder von Smart Innovation Steyr haben in dieser Zeit die Möglichkeit, alle Ideen zu sichten und auf Regionale Relevanz, Innovationsgehalt, Gesellschaftlichen Einfluss und Realisierbarkeit zu bewerten. Am 14. Juni tagt eine Expertenjury und kürt die besten 12 Einreichungen. Diese 12 IdeengeberInnen können ihre Projekte nun verfeinern und dürfen am finalen Bewerb im September teilnehmen, wenn die Top 4 bekannt gegeben werden, denen eine Unterstützung in der Realisierung durch Smart Innovation Steyr winkt.

Infos zu den Themenbereichen & ExpertInnen

Vier Themenbereiche stehen zur Auswahl - die erste Sparte „Regionaler Marktplatz – neue Steyrer Geschäftsmodelle“ findet in Daniela Limberger (Stadtmarketing Steyr) eine motivierte Unterstützerin: „Besonders in dieser herausfordernden Zeit wurde uns jeden Tag aufs Neue bewusst, wie wertvoll krisensichere Nahversorgung ist. Machen wir uns deshalb über unseren Standort, alternative Geschäftsmodelle und die nötige Unterstützung für die HändlerInnen aus Steyr Gedanken, um Arbeitsplätze langfristig zu sichern, die Wertschöpfung in Steyr zu erhalten und für ein buntes Stadtleben zu sorgen.“



In der Kategorie „Arbeitsformen neu gedacht - MitarbeiterInnen der Zukunft“ steht Paul Voithofer (Voithofer+Partner) als Experte unterstützend bereit: „Neue Prozesse, Tools und Digitalisierung haben 2020 durch Corona einen Turboschub erhalten. Disloziertes Arbeiten wurde quer durch viele Branchen rasch und vor allem erfolgreich umgesetzt, die Zufriedenheit damit war bei ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen recht hoch. Über Postings zu Veränderungen bei den Arbeitsformen und die diesbezüglichen Pläne und Bedürfnisse der Arbeitnehmer und Unternehmen freuen wir uns.“



Auch Ideengeber der anderen beiden Themenbereiche der Zukunftsregion können auf fachliche Expertise zurückgreifen. Robert Peischl (Segula Technologies Austria GmbH) hilft bei allen Fragen zur „Industrielle Zukunft - E-Mobilität und Wasserstoff“ und ist überzeugt: „Wenn die industrielle Zukunft noch nicht eindeutig ist, dann haben wir die Chance diese Zukunft zu gestalten. Wir brauchen neue Visionen und Strategien - Steyr hat das Potential dafür!“.



Andreas Kupfer als Ansprechpartner für die „Nachhaltige Region“ hebt vor allem die steigende Bedeutung von modernen urbanen Qualitäten wie höhere Bildungsmöglichkeiten, ein vielfältiges Kulturangebot, eine intakte Naturlandschaft oder eine florierende Kreativwirtschaftsszene hervor. „Steyr hat sich in den letzten Jahre als attraktiver Standort für innovative und kreative Menschen entwickelt, es gilt nun diese Szene weiter zur forcieren. Am Weg zu einer nachhaltigen, smarten Stadtregion braucht es die Offenheit für neue Lösungen, der Prozess Zukunftsregion Steyr ist dafür ein weiterer wichtiger Baustein.“