Einsatzreiche Tage der Feuerwehr Ternberg

TERNBERG. Ein einsatzreiches Wochenende gab es für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ternberg. Am Freitag, 07. Mai wurden die freiwilligen Helfer zum ersten Einsatz um 17:50 Uhr gerufen. Einsatzstichwort war Brand elektrische Anlage ...

Ein A - Mast der Energie AG geriet in Brand nach der Stromabschaltung konnte mittels C - Rohr gelöscht werden.



Im Einsatz standen die FF Ternberg mit Kommandofahrzeug (KDO), Tanklöschfahrzeug (Tank), Löschfahrzeug (Pumpe) und die FF Schweinsegg Zehetner mit dem Neuen Tanklöschfahrzeug (1. Einsatz), Kleinlöschfahrzeug (Pumpe) und gesamt 40 Einsatzkräfte.



Samstagfrüh um 07:48 Uhr der nächste Alarm mit dem Einsatzstichwort Brand Wohnhaus.

Durch das rasche Löschen des Besitzers mittels mehrerer Handfeuerlöscher konnte der Brand auf die Ausbruchstelle begrenzt werden. Vom Atemschutztrupp Tank Ternberg wurden Nachlöscharbeiten mit einen HD-Rohr durchgeführt, das Gebäude mit einen Hochleistungslüfter belüftet und die Umgebung der Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Im Einsatz standen: FF Ternberg mit 26 Mann und 3 Fahrzeugen und die FF Reitnerberg, Schattleiten, Schweinsegg-Zehetner und Trattenbach.



Mit dem Einsatzstichwort Fahrzeugbergung am Stausee Rosenau wurde die FF Ternberg um 12:50 Uhr zum dritten Einsatz an diesem Wochenende alarmiert.

Nach der Ortung des gekenterten Fischerbootes, der Fischer konnte sich schwimmend ans Ufer retten, wurde es von den Tauchern mittels Hebebalonen gehoben. Das Boot wurde mit dem Feuerwehrrettungsboot Ternberg zum Kraftwerk Rosenau geschleppt und dort sicher versorgt.

Im Einsatz standen die FF Ternberg 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräfte, die FF Losenstein mit zwei Fahrzeugen und die Feuerwehr Tauchergruppe2 Losenstein.



Fotos © FF Ternberg, MEHR FOTOS