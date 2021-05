Newsblog

Wasserzug unterstützt Aktion "Steyr putzt"

STEYR. So wie in den Jahren zuvor unterstützte der Wasserzug der Feuerwehr Steyr auch in diesem Jahr wieder die Reinigungsaktion "Steyr Putzt". Der Wasserzug hat aufgrund seiner Boote und Ausrüstung die Möglichkeit, besonders schwer zugängliche Uferbereiche und ...

... Inseln im Steyrer Stadtgebiet von Unrat und Müll zu befreien.



Verstärktes Augenmerk galt dieses Jahr den diversen Kleininseln im Bereich unterhalb des Wasserzughauses sowie im Bereich der Nordspange. Für die Männer des Wasserzuges ist die Unterstützung dieser Aktion eine Selbstverständlichkeit, da ihnen die Sauberkeit am Wasser und auf den Inseln mit ihrer Vielfalt an Tieren besonders am Herzen liegt. Die großen Mengen gefundenen Mülls zeigen, dass die Aktion weiterhin viele Unterstützer braucht. So wird auch der Wasserzug diese Tradition fortsetzen und im kommenden Jahr seinen Beitrag leisten...