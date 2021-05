Newsblog

HEY! Corona Teststation in Hl. Geist Apotheke

STEYR. Unkompliziert, rasch und kostenlos wird in der Hl. Geist Apotheke getestet. Ob mit Voranmeldung unter www.oeterreich-testet.at oder ohne, getestet wird jeder Kunde mit Rachenabstrich wahlweise mit Nasenabstrich. Das Ergebnis liegt binnen 20 Minuten auf und ist 48 Stunden gültig ...

Optimal, wenn am 19. Mai die Gastronomie eröffnet und die Bäckerei Winkler, Bellaggio und die L `Osteria wieder zum Verweilen einladen. „Wir freuen uns sehr, dass dieser Service in der HEY! Apotheke angeboten wird, sodass unsere Gäste ohne großen Aufwand, kurzfristig wieder unser tolles Ambiente genießen können“, so Phillipp Engelmann, L `Osteria Steyr.

Übrigens auch ein PCR Test oder Antikörpertest kann ab sofort in der HEY! Apotheke durchgeführt werden.

Öffnungszeiten Hl. Geist Apotheke im HEY!:

Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr

Samstag 8:00 bis 17:00 Uhr

Unten: Das Team der Hl. Geist Apotheke eröffnet feierlich ihre neue Covid-19 Teststation. Bildquelle: HEY! Steyr.