Newsblog

26. und 27. Mai: Rotes Kreuz lädt zum Online-Infoabend

OÖ. Sie ermöglichen notwendige Leistungen, die es sonst nicht gäbe und sind Teil einer lebendigen Zivilgesellschaft. Mehr als 22.000 freiwillige Mitarbeiter engagieren sich im OÖ. Roten Kreuz. Unter dem Motto „Wir haben die passende Jacke für Dich!“ ...

„Egal, ob im Rettungsdienst, im Besuchsdienst, bei Essen auf Rädern, als Mitarbeiter in einem unserer Rotkreuz-Märkte, in der Arbeit mit Jugendlichen, bei der Abwicklung von Blutspende-Aktionen in den Regionen oder in den vielen anderen Bereichen. Wir haben die passende Jacke für jeden“, erklärt der Bezirksgeschäftsleiter Mag. Thomas Zauner. Um die „coronabedingten“ Abstandsregeln einzuhalten, veranstaltet das OÖ. Rote Kreuz einen Online-Informationsabend. Dabei erfahren Interessierte, alles Wissenswerte wie sie sich freiwillig einbringen und Teil der Rotkreuz-Familie werden können. Infos zum Rettungsdienst gibt es am Mittwoch, 26. Mai und Informationen zu den sozialen Diensten am Donnerstag, 27. Mai. Anmeldungen und Details: Online Informationsabend zur freiwilligen Mitarbeit – Rotes Kreuz.

Neue Aufgabenfelder entstehen - Das Rote Kreuz hat die passende Jacke für jeden Die freiwilligen Mitarbeiter im OÖ. Roten Kreuz leisten jährlich rund 3,1 Millionen freiwillige Stunden und stärken mit ihrem Engagement ein engmaschiges Netzwerk der Hilfe. Sie helfen Menschen in Not, fördern das soziale Denken und Handeln und stärken die Lebensqualität auf allen Ebenen. Flexiblere Arbeitszeiten, eine höhere Lebenserwartung und der digitale Wandel verändern die Strukturen für freiwilliges Engagement. Um allen Anforderungen der Zukunft nachzukommen, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und unser Zusammenleben positiv mitzugestalten, sucht das OÖ. Rote Kreuz freiwillige Mitarbeiter. Sie sind das Herzstück der humanitären Hilfsorganisation und helfen, wenn Menschen Hilfe brauchen. „Ohne das tagtägliche Engagement freiwilliger Mitarbeiter, würden die Kosten für unser Sozialsystem massiv ansteigen“, weiß der Bezirksstellenleiter MR. Dr. Urban Schneeweiß.

Menschen, die sich freiwillig engagieren, finden Sinn und Spaß in ihrem Leben, sammeln Erfahrungen, schließen neue Freundschaften und fühlen sich als Teil einer sich sorgenden Zivilgesellschaft. Sie wollen sich freiwillig im OÖ. Roten Kreuz engagieren? Melden Sie sich unter www.passende-jacke.at oder Tel.: 0732/7644-157