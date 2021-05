Newsblog

Sattelzug bei Wende­manöver ab­ge­rutscht

STEYR-LAND. Zusammen mit der FF Steinbach an der Steyr wurde die FF Schweinsegg-Zehetner am Freitag, 14. Mai um 15:52 Uhr zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Ein vollbeladener Sattelzug war bei einem Wendemanöver in eine Wiese abgerutscht und blockierte - manövrierunfähig - die Straße ...

Am Einsatzort im Gemeindegebiet von Ternberg beförderten die Einsatzkräfte mithilfe von Hebekissen, Greifzug und Seilwinde den Sattelzug wieder zurück auf die Straße befördern. Nach gut 2,5 Stunden konnten die 41 Florianis der FF Schweinsegg-Zehetner und Steinbach wieder eirücken.