Stadtgärtner sorgen für Blumenpracht

STEYR. Speziell im Frühling wird die Arbeit der fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgärtnerei sichtbar: Insgesamt etwa 23.000 Frühlingsblüher wie Stiefmütterchen, Myosotis oder Bellis sind heuer schon im Stadtgebiet und im Urnenfriedhof gepflanzt worden ...

Zusätzlich wurden bereits im Herbst rund 5000 Tulpen- und Narzissenzwiebeln gesetzt, damit sich die unzähligen Beete und die Kreisverkehre rechtzeitig im Frühling in ein farbenprächtiges Blumenmeer verwandeln. „Das zu sehen, ist jedes Jahr aufs Neue eine Freude und gleichzeitig eine attraktive Visitenkarte der Stadt, für die wir von den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von den Gästen sehr viel Lob bekommen“, schätzt Bürgermeister Gerald Hackl die Arbeit der Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner.



Neben der Gestaltung, Bepflanzung und Pflege von Denkmälern sowie Verkehrsinseln ist das Gärtnerei-Team der Kommunalbetriebe auch für das Mähen der Parkanlagen, des Straßenbegleitgrüns und der GWG-Grünanlagen zuständig. Ein weiteres Aufgabengebiet stellt die Pflege des Baumbestandes dar – sowohl in Parkanlagen und bei Alleen als auch in den (Jung-)Wäldern der Stadt. In der kalten Jahreszeit wird auch noch der Winterdienst auf Gehwegen übernommen.



Foto © Magistrat Steyr

