Starke Rauchentwicklung aus Grünschnittcontainer

GROSSRAMING. Zu einem Grünschnittcontainerbrand in Großraming wurde die Feuerwehr in den frühen Abendstunden am Freitag, den 14. Mai 2021, alarmiert. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Großraming und Pechgraben fluteten den Container mit Wasser, ...

... um ein neuerliches Entflammen zu verhindern.



Nach einer Stunde konnten die beiden Feuerwehren wieder einrücken.



Fotos © FF Großraming