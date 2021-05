Newsblog

Freizeitpark Behamberg startet am durch!

BEHAMBERG. Am Freitag (21.5.2021) ab 10 Uhr eröffnet der Freizeitpark Behamberg mit Ziesel-Offroadstrecke und 18-Loch Fußballgolfanlage auf insgeamt 60.000 m² in Behamberg, Ramingdorf 1. Für den kleinen Durst oder Hunger wird im Stockstüberl und der Outdoor-Seidlbar gesorgt sein, ...

feinste Steckerlfische gibt es zudem von Freitag bis Sonntag (um Voranmeldung wird gebeten!). Im Laufe des Jahres sind noch eine Fußballbillard- und Fußballdartanlage, sowie ein Kinderland (für Sommer 2022) geplant.

UND...SAVE THE DATE: Am 31. Juli 2021 gibt es die große offizielle Eröffnungsfeier im Freizeitpark Behamberg, mit allem was dazugehört.

Alle Infos für den Start am Freitag, 21. Mai 2021:

ZIESELFAHREN

Ab sofort können die ersten Termine auf der hauseigene Ziesel-Offroadstrecke angefragt und gebucht werden. Anfragen jederzeit per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Die Öffnungszeiten der Ziesel-Offroadstrecke: Ab 21.05. bis 02.07. 2021, Do/Fr/Sa/So von 9 - 19 Uhr. Pfingstferien (22.05. - 24.05.), Sommerferien (3.7. - 5.9.2021) und Herbstferien (27.10. - 31.10.) täglich von 9 - 19 Uhr. Individuelle Anfragen auch für die restlichen Wochentage gerne jederzeit möglich. Wichtig: Eine Zieselfahrt kann aus organisatorischen Gründen nur mit Deiner Voranmeldung und einer Terminbestätigung unsererseits garantiert werden.

Ablauf einer Zieselfahrt: Nach der Terminvereinbarung erhält jeder Zieselfahrer nach seiner Haftungsausschlusserklärung eine kurze Einschulung. Es dürfen bis zu 5 Zieselfahrer gleichzeitig auf unserer Ziesel-Offroadstrecken fahren. Geschwindigkeit je nach Einstellung, max. 30km/h, Beschleunigung bis zu 500Nm. Gefahren werden darf ab 8 Jahren (max. Geschwindigkeit 7km/h und in Begleitung eines Erziehungsberechtigen bis 14 Jahre). Auch gehbeeinträchtigte Personen (zB Rollstuhlfahrer) sind herzlichst eingeladen ausgiebig unsere Ziesel zu testen.

Eröffnungs- & Kennenlernpreis: € 18,- für 12 Minuten. Bezahlung vor Ort. Auch können ab sofort alle Gutscheine eingelöst werden! Alle weiteren Infos zum Zieselfahren auf www.freizeitpark-behamberg.at

FUSSBALLGOLF

Auf der neuen 18-Loch Fussballgolfanlage auf über 60.000 m² sind Terminvereinbarungen ab sofort möglich. E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Die Öffnungszeiten der Fußballgolfanlage: Ab 21.05. bis 02.07. 2021, Do/Fr/Sa/So von 9 - 18 Uhr. Pfingstferien (22.05. - 24.05.), Sommerferien (3.7. - 5.9.2021) und Herbstferien (27.10. - 31.10.) täglich von 9 - 18 Uhr (=Letzter Einlaß, Schließung der Fußballgolfanlage um 21 Uhr). Individuelle Anfragen auch für die restlichen Wochentage gerne jederzeit möglich!

Preise: € 11,- pro Erwachsenen | Tageskarte € 20,- € 10,- ermäßigt (Jugendliche 14-17 J., Präsenzdiener, Schüler, Studenten) | Tageskarte € 18,- € 9 für Kinder bis 13 Jahre | Tageskarte € 16,-.

Auch hier können ab sofort alle Gutscheine eingelöst werden. Alle weiteren Infos zum Fussballgolf auch hier! Unser Angebot gilt selbstverständlich auch für Vereine, Familien, Schulklassen, Firmenausflüge, Reisegruppen oder eure persönliche Jubiläumsfeier (Geburtstag, Poltern, Schulabschlußfeier usw.) Unser Angebot gilt selbstverständlich auch für alle Vereine, Familien, Schulklassen, Firmenausflüge, Reisegruppen oder persönliche Jubiläumsfeiern (Geburtstag, Poltern, Schulabschlußfeier uvm.)

COVID-INFO

Es gelten die aktuellen Covid-Bestimmungen (Geimpft, genesen, getestet) der Bundesregierung. Selbsttests können bei uns erworben und vor Ort innerhalb von 15 Minuten nach den gesetzlichen Vorgaben verwendet werden. Im Stockstüberl dürfen sich bis zu 4 Personen pro Tisch aufhalten. Maskenpflicht nur bei Platzsuche und Toilettengang, keine Maskenpflicht im Freien. Die Abstandsregeln sind bitte einzuhalten. Der Freizeitpark Behamberg freut sich auf zahlreiches Erscheinen:)!

Freizeitpark Merkinger GmbH

Ramingdorstr. 1, 4441 Behamberg

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!