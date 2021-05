Newsblog

Wings for Life World Run 2021: Laufen für jene, die es nicht können

STEYR. Jährlich beteiligen sich weltweit tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Charity-Lauf "Wings for Life World Run". Auch dieses Jahr ging ein Team der KINDERFREUNDE Gründberg, Letten Sierning und Lenzing an den Start ...

Am 9. Mai 2021 liefen weltweit Menschen für den guten Zweck. Darunter waren auch 27 LäuferInnen der Kinderfreunde im Alter von 6 bis 54 Jahren. Auf Grund der Pandemie fand der diesjährige Lauf virtuell statt, möglich machte dies die „Wings für Life World Run“-App, so konnte die Stecke selbst gewählt werden.



Nach dem Motto der Kinderfreunde „Für ALLE Kinder“ liefen die TeilnemerInnen für alle jene, die es nicht können. Durch den Teilnehmerbeitrag des Charity-Laufs und den beiden Sponsoren konnten über 2000 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.



Auch wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Teams Kinderfreunde nicht Seite an Seite laufen konnten, zeigten sie mit ihrem Outfit ihre Teamzugehörigkeit, einen großen Dank gilt dabei den Sponsoren IPE-Innovative Personalentwicklung und TTI Austria, welche die Lauf-Shirts und eine Spende für den guten Zweck beigesteuert haben.