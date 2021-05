Newsblog

Baum stürzte auf Stromleitung

STEYR-LAND. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schiedlberg mussten am Montag (17. Mai) kurz vor 18 Uhr zu einem Sturmschaden an einer Stromleitung an einem Haus im Gemeindegebiet von Schiedlberg ausrücken. Gemeinsam mit einem Techniker ...

von der Netz Oberösterreich GmbH wurde die "Gefahr im Verzug" rasch beseitigt und die Einsatzstelle gesichert. Nach gut zwei Stunden konnten die Florianis wieder einrücken.