Rot Kreuz Bezirksstelle Steyr im neuen Glanz

STEYR. Im neuen Glanz erscheint die neue Rot Kreuz Bezirksstelle Steyr Stadt. Endlich war es soweit - am Mittwoch, 19.05.2021, fand die Schlüsselübergabe statt. Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Einsatzorganisationen waren der Einladung des RK Bezirksstellenleiters MR Dr. Urban Schneeweiß gefolgt ...

Mit einem Gläschen Sekt wurde auf die Fertigstellung des gelungenen Projektes angestoßen.

In den letzten Jahren ist das Rote Kreuz in seiner Struktur massiv gewachsen. Die Anforderungen an das Rote Kreuz sind gestiegen - der Platz im Gebäude in der Redtenbachergasse 5 reichte nicht mehr aus. Zeitgleich war der Leitstellenverbund in einer Entwicklungsphase. Das Land OÖ entschied daher in eine moderne Leitstelle zu investieren, um die Servicestelle für die Bevölkerung auf einen modernen, zeitgerechten Standard zu bringen. So machte man „Nägel mit Köpfen“ und beschloss das aus den 50er Jahren - vom Magistrat Steyr erbaute - ehemalige Gesundheitsamt von der Stadt Steyr zu erwerben.

Im März 2020 fiel dann der Startschuss des Projektes „barrierefreie Sanierung - Redtenbachergasse 3“. Keine einfache Zeit, denn zeitgleich begann die „Coronakrise“. So mussten die Bauarbeiten neben den „coronabedingten“ zusätzlichen Aufwänden und Erschwernissen gestemmt werden. Zudem gab es bei den Sanierungsarbeiten einige kritische Phasen. Im Juli 2020, wo man mit der Aufstockung des Gebäudes begonnen hatte, regnete es in „Kübeln“, sodass das Regenwasser in das Gebäude eindrang.

Starke Partner und Freunde wie Polizei und Feuerwehr standen unmittelbar tatkräftig zur Seite, so konnten gröbere Schäden vermieden werden. Der geplante Zeitrahmen für die Sanierung konnte aufgrund des großen Engagements aller Beteiligten eingehalten werden. Knapp ein Jahr dauerte es vom Beginn der Renovierung bis zum Einzug.

Was wurde alles erreicht:

Das gesamte Gebäude wurde zukunftsorientiert ausgerichtet.

Die Leitstelle wurde vergrößert und modernisiert, was zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen hat.

Eine moderne Servicestelle für die Bevölkerung und für Mitarbeiter wurde geschaffen.

Eine Rotkreuz Boutique wurde eröffnet.

Der Rotkreuz Markt hat nun einen eigenen Kassabereich und wurde „behindertengerecht“ eingerichtet.

Ebenso wurden Räumlichkeiten für das Rotkreuz Stüberl renoviert.

„Trotz aller Schwierigkeiten ist uns dieses 1,8 Millionen-Euro-Projekt gelungen. Es zeigt, was das Rote Kreuz mit Freunden und guten Partnern aus Stadt und Umlandgemeinden bewirken kann. Nochmals meinen herzlichsten DANK an alle Beteiligten für das unermüdliche Engagement!“ So möchte sich der Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß nochmals auf diesen Weg eindringlich bei allen bedanken.