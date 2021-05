Newsblog

Alko­lenker kollidiert fron­tal mit Gegen­verkehr

KIRCHDORF. Ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf lenkte seinen Pkw am 26. Mai gegen 16:50 Uhr auf der Schiedlberger Landesstraße (L1372) im Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems Richtung Schiedlberg. Als der Mann nach links in die St. Michl Landesstraße, L1373, abbiegen wollte ...

kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 28-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land. Der 28-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Ein bei dem 27-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Er wird angezeigt.