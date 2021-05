Newsblog

Skate­platz am Renn­bahn­weg wird neu ge­stal­tet

STEYR. Der Skateplatz am Rennbahnweg ist ein beliebter Treffpunkt für die Skater-Szene in Steyr. Ab Montag, 31. Mai, wird die Anlage erneuert. Aus diesem Grund ist der Platz ab Ende Mai gesperrt. Die bestehenden Skate-Geräte werden entfernt,die neuen Einbauten werden in Ortbeton errichtet ...

und haben dadurch eine entsprechende höhere Lebensdauer als aufgestellte Geräte. Auch die Lärmbelastung wird durch diese Bauweise geringer sein. Insgesamt investiert die Stadt Steyr in etwa 100.000 Euro in die neue Anlage. Der Skater- Platz kann nach der Aushärtungszeit des Betons voraussichtlich im August wieder genutzt werden.

Unten: Visualisierung des neuen Skateplatzes am Rennbahnweg. © Spoff Parks