Newsblog

"Aktion scharf" in der Steyrer Tuning-Szene

STEYR. In der Nacht zum Sonntag (30. Mai) wurde von Polizisten der Landesverkehrsabteilung OÖ und des Stadtpolizeikommandos Steyr eine gemeinsame Kontrolle mit Schwerpunkt Fahrzeugtuning sowie Geschwindigkeit durchgeführt. Die technische Überprüfung der Fahrzeuge erfolgte ...

auf der KFZ-Überprüfungsstelle des Landes OÖ durch Amtssachverständige des Amtes der Oö. Landesregierung.

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden insgesamt 147 Fahrzeuge kontrolliert, 19 Fahrzeuge wurden einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An zwei Fahrzeugen wurden Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt. Bei diesen Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden wegen technischen Mängeln an Fahrzeugen 43 Anzeigen erstattet.

Bei 5733 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit gemessen, 675 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Die Spitzenwerte lagen bei 96 km/h im Bereich des Steyer Ortsgebietes.