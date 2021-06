Newsblog

Feuerwehr Schiedlberg rückte zweimal aus

STEYR-LAND. Aufmerksame Anwohner, die mehrere laute Knallgeräusche sowie Brandgeruch vernahmen, alarmierten am 1. Juni um 00:26 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Schiedlberg zu einem Brandverdacht im Zentrum von Schiedlberg. Die Einsatzkräfte machten gemeinsam mit der Exekutive ...

in unmittelbarer Umgebung eine Erkundung.

Durch einen Techniker vom Störungsdienst der Netz Oberösterreich GmbH erfolgte anschließend im Versorgungsnetz eine Störungssuche. Die Ursache konnte lokalisiert und behoben werden. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Zum zweiten Einsatz an diesen Tag ging es um 11:26 Uhr. Mit dem Einsatzstichwort Brand Baum, Flur, Böschung wurden die Florianis in den Schiedlberger Ortsteil Goldberg disponiert. Der Brand eines Holzhaufens an einer Böschung konnte mit vereinten Kräften rasch unter Kontrolle gebracht werden. In Kombination mit der Anwendung einer Wärmebildkamera wurde alles rasch abgelöscht.

Nach 1,2 Stunden war auch der zweite Einsatz an diesem Tag erledigt.