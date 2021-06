Newsblog

1,4 Promille: Radfahrer rammt Fußgänger

LINZ-LAND. Ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 2. Juni um 22:35 Uhr mit seinem Rennrad auf dem parallel zur L1392 verlaufenden Geh- und Radweg in Ansfelden vom Zentrum kommend in Richtung Kremsdorf. Dabei fuhr er in etwa bei Straßenkilometer 3,5 auf ...

einen in die gleiche Richtung gehenden 26-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land auf, wobei beide zu Sturz kamen. Unmittelbar nach der Kollision verließ der Radfahrer die Unfallstelle, er konnte jedoch von Passanten dazu bewogen werden, wieder zu dieser zurück zu kehren. Der Fußgänger und der Radfahrer erlitten beim Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades, sie wurden in Krankenhäuser in Linz eingeliefert.

Ein beim 63-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,4 Promille Alkoholgehalt.