Pause am Baum: 40.000 Bienenleben gerettet

HAIDERSHOFEN. Zu einer Tierrettung wurde die Freiwillige Feuerwehr Brunnhof am Samstag, 5. Juni alarmiert. Ein Schwarm Bienen hatte es sich im Garten eines Wohnhauses niedergelassen. Grundsätzlich sind die Bienen gutmütig und harmlos, dennoch ist eine so große Anzahl an Bienen ein sehr beeindruckendes Schauspiel ...

Für Allergiker kann aber schon ein Stich zu einem großen Risiko werden. Die FF-Brunnhof rückte gemeinsam mit einem lokalen Imker um 16:34 zur Tierrettung aus. Da im Hintergrund schon ein Gewitter im Anmarsch war, war auch etwas Eile geboten. Mit der nötigen Sorgfalt und Routine ging der Imker, unterstützt von der FF-Brunnhof und geschützt durch eine geeignete Schutzausrüstung zu Werke.

Nach etwa einer Stunde waren die Bienen gerettet. Die Feuerwehr Brunnhof war mit vier Einsatzkräften und einem Fahrzeug cirka 1,5 Stunden im Einsatz.