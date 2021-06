Newsblog

In Steyr Blutspenden und Leben retten!

STEYR. Die Blutkonserven der Blutzentrale in Linz sind erheblich geschrumpft. Das Rote Kreuz bittet daher eindringlich darum, an den Blutspendenaktionen in den kommenden Wochen in Steyr teilzunehmen. Es werden Blutspenderinnen und Blutspender aller Blutgruppen gesucht ...

Die Corona-Situation beruhigt sich zunehmend und auch der Sommer steht vor der Tür. Dennoch: Um auch über die Sommermonate die Versorgung aller Patientinnen und Patienten zu sichern, werden derzeit Blutspenderinnen und Blutspender aller Blutgruppen gesucht. Wer mittels Blutspende zum/zu den Lebensrettern werden möchte, kann beruhigt sein: Eine Reihe an Maßnahmen ermöglichen die Durchführung von Blutspendenaktionen unter sicheren Bedingungen. Zu Blutspendeterminen kommen sollte nur, wer sich gesund und fit fühlt.

In Österreichs Spitälern werden täglich durchschnittlich 1.000 Blutkonserven benötigt. Ob bei Unfällen, schwereren Krankheiten oder Geburten – im Notfall zählt Blut zu den wichtigsten Medikamenten. Das Rote Kreuz veranstaltet zahlreiche Blutspendenaktionen, um die flächendeckende Vollversorgung der Krankenhäuser aufrechtzuerhalten.

Infos & Termine

Am 15. und 16. Juni 2021 kann beim ÖAMTC Steyr in 4407 Gleink, Hauptstraße 1 c - von 15:00 - 20:00 Uhr Blut gespendet werden.

Am 22. Juni 2021 Evangelischer Pfarrsaal (neben Bahnhof Steyr) - von 15:00 - 20:00 Uhr Blut gespendet werden.

Am 23. Juni 2021 FF Steyr Löschzug 5 Münichholz. Wegen Corona in der Berufsschule daneben. - von 15:00 - 20:00 Uhr Blut gespendet werden.

Bei jeder Blutspende im Zeitraum zwischen 1. Juni und 31. August wird automatisch kostenlos ein Antikörpertest durchgeführt. Um einen geregelten Ablauf zu garantieren, muss dieser koordiniert werden. Wir bitten daher diejenigen, die vorhaben Blut zu spenden sich über die Eignung und den Ablauf bzw. die Anmeldung zu informieren.

Sämtliche Termine in Oberösterreich kannst du unter der Hotline Nummer 0800 190 190 erfragen oder sind auf folgender Seite ersichtlich: https://www.gibdeinbestes.at/termine . Weiter Informationen erhälts du unter der Tel: 0732/777 000-262 oder schreib eine Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Blut spenden können Personen zwischen dem 18. und 70. Geburtstag, die gewisse gesundheitlich und gesetzlich festgelegte Kriterien erfüllen. Zur Blutspende ist ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig.