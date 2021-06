Newsblog

Leistungs­ab­zei­chen der Feuer­wehr­funker ab­ge­nommen

SIERNING. Bereits im Frühjahr wurden die Weichen gestellt, um die Abnahme der Funkleistungsabzeichen in diesem Jahr auf die Viertel bzw. Bezirke auszugelagern. Das Traunviertel führte an diesem Tag die erste Abnahme in Oberösterreich durch ...

Insgesamt 63 Teilnehmer*innen aus 4 Bezirken stellten sich nach mehrwöchiger Vorbereitung den 5 Prüfungen in den Disziplinen Fragen aus dem Funkwesen, Kartenkunde, Praktisches Arbeiten mit dem Digitalfunkgerät, Funker im Einsatzfahrzeug und Praktisches Arbeiten mit dem Alarmplan. Nach Abschluss der Prüfungen konnten 59 Teilnehmer*innen das Leistungsabzeichen in Bronze in Empfang nehmen. Vom Bezirk Steyr-Land konnten 27 Teilnehmer*innen die Prüfung positiv abschließen.

Zahlreiche Ehrengäste, darunter LBD Robert Mayer, die Bezirksfeuerwehrkommandanten OBR Wolfgang Mayr, Helmut Berc und Gerhard Praxmarer sowie die Abschnittsfeuerwehrkommandanten Martin Scharrer, Gerhard Stanzinger, Thomas Passenbrunner, Thomas Dreiblmeier und FuLA Landesbewerbsleiter-Stv. Martin Riepl konnten sich von der guten Organisation und Durchführung in Sierning sowie der Disziplin, Motivation und den Leistungen der Teilnehmer*innen ein Bild machen.

Ein herzlicher Dank gilt der Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen unter Kdt. ABI Markus Hofstödter sowie der Marktgemeinde Sierning für die Organisation und die zur Verfügungstellung der Räumlichkeiten für die Durchführung.

Mehr Fotos ...