Newsblog

Piotrowski wird neuer Primarius der Urologie und Andrologie in Steyr

STEYR. Mit 1. Juli 2021 übernimmt Dr. med. Alexander Piotrowski, MHBA die Leitung der Abteilung Urologie und Andrologie am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr der Oberösterreichischen Gesundheitsholding ...

Dr. Alexander Piotrowski (49), geboren in Stuttgart, absolvierte das Studium der Human- medizin an der Freien Universität Berlin, an der Charité der Humboldt-Universität Berlin sowie an der Universität Köln. Die praktische Ausbildung führte ihn dabei auch ans Kantonspital St. Gallen in der Schweiz sowie ans Metropolitan Hospital in New York in den USA. 2004 promovierte Dr. Piotrowski an der Friedrich-Schiller-Universität Jena im deutschen Freistaat Thüringen.

2009 folgten die Ausbildungen zum Facharzt für Urologie sowie für Medikamentöse Tumortherapie und Andrologie. 2020 schloss Dr. Piotrowski darüber hinaus im Fernstudium den Master of Health Business Administration (MHBA) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ab.

Nach seiner Ausbildung war Dr. Alexander Piotrowski erst in einer urologischen Praxis in Esslingen tätig und später als Facharzt an der Abteilung Urologie am Paracelsuskrankenhaus Ruit/Deutschland. Seit 2014 arbeitete er zuletzt als Oberarzt in der Abteilung für Urologie an den Rems-Murr-Kliniken in Winnenden. Dort war er als ärztlicher Leiter für das Kontinenzzentrum zuständig sowie für den Dienstplan.

Darüber hinaus kümmert sich Dr. Piotrowski bei der deutschen Gesellschaft für Urologie im Rahmen des Arbeitskreises Geriatrie um die Weiterentwicklung der Behandlung älterer Menschen und im Rahmen des Arbeitskreises IT um die Anwendung moderner, computergestützter Verfahren in der Medizin.

Dr. Alexander Piotrowski ist verheiratet und zweifacher Vater. „In meiner Freizeit freue ich mich über einen Ausflug mit der Familie, gehe gerne eine Runde joggen, schlage ein paar Bälle beim Tennis über das Netz oder genieße den Schnee beim Skifahren. Ich lerne gerne neue Leute kennen und mag es, mich in geselliger Runde zu unterhalten“, sagt Dr. Piotrowski. Dr. Piotrowski übernimmt die Leitung von Dr. Helmut Schönauer, der die Abteilung seit Jahresbeginn interimistisch geleitet hat.

„Ich freue mich, dass wir mit der getroffenen Personalentscheidung für das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eine fachlich breit qualifizierte und menschlich gewinnende Persönlichkeit engagieren konnten. Ich wünsche Dr. Alexander Piotrowski und seinem Team in Steyr alles Gute für seine künftige Tätigkeit in unserem Unternehmen. Außerdem möchte ich mich besonders herzlich bei OA Dr. Helmut Schönauer für die hervorragende interimistische Leitung der Abteilung bedanken“, so Mag. Dr. Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding GmbH.