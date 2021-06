Newsblog

Kommt das neue Windows Betriebssystem noch in diesem Jahr auf den Markt?

STEYR. Mittlerweile ist es schon sechs Jahre her, seitdem Microsoft das beliebte Windows Betriebssystem grundlegend modernisiert wurde. Jetzt hat der Konzern angekündigt, das schon bald eine neue Version vorgestellt wird ...

Microsoft hat seit 2015 konstant an Windows 10 gearbeitet. Es wurden viele klein Verbesserungen und teilweise auch grösser eingeführt, die aber größtenteils unbemerkt implementiert wurden. Die Benutzer konnten in den meisten Fällen nicht feststellen, welche Änderungen umgesetzt wurden. Auch weil sich an der grundsätzlichen Funktionalität und dem Aussehen der Benutzeroberfläche nichts verändert hat. Die Fenster konnten Ihr Design über die letzten Jahre beibehalten, so das die Benutzer keine Veränderungen feststellen konnten, wenn Sie Nachrichtenseiten besuchten, ihre Fußball Wetten online abschließen oder auch die berühmten Office Produkte des Unternehmens nutzten. Das gesamte Aussehen des Betriebssystems, das auf den meisten Computern weltweit genutzt wird, hat sich in den letzten sieben Jahren kaum geändert.



Der digitale Event von Microsoft

Erst vor kurzem hat Microsoft jetzt Einladungen zu einem digitalen Event verschickt. Am 24. Juni soll jetzt die Zukunft von Microsoft Windows bekannt gegeben werden und wie das Unternehmen das beliebteste Betriebssystem erneuern will. Angeführt werden soll der Event von dem CEO Satya Nadella und dem Produktchef Panos Panay. Sie wollen an dem Tag „die nächste Generation von Windows“ vorstellen, wie es in der Einladung beschrieben wird.



Die Einladung wurde zunächst an die Presse und die Entwickler geschickt, die sich als erstes mit der neuen Plattform auseinandersetzen müssen. In der Einladung wird den Entwicklern eine neue und offene Plattform versprochen, mit der Anwendungen entwickelt, vertrieben und monetisiert werden können. Es kann also davon ausgegangen werden, das mit dem neuen Betriebssystem auch ein neuer App-Store eingeführt wird.



Neues Design auf Kosten von Projekt Windows X

Eigentlich arbeitet Microsoft schon seit Jahren an der Windows X Version, die eigentlich für die Dual-Screen Geräte, wie das Surface Duo, entwickelt wurde. Microsofts Plan war es eigentliche eine Einsteiger Version von Windows zu entwickeln, die mit Googles Chrome OS verglichen werden kann. Das Projekt wurde aber vor kurzem eingestellt, angeblich weil die 10X-technologie nicht nur für eine beschränkte Kundengruppe zur Verfügung gestellt werden soll. Die Erfahrungen aus der Entwicklung von Windows 10X sollen deswegen in andere Produkte des Unternehmens einfließen. Damit ist wohl auch die neue Windows Version gemeint, die auch viele Designveränderungen mit sich bringen soll.



Anscheinend wurden viele optische Veränderungen eingeführt, die besonders für die Benutzer relevant sein könnten. So sollen jetzt alle Ecken abgerundet sein, mit dem das Startmenü und die Fenster aufgefrischt werden sollen. Das neue Design soll sich konsistent über die gesamte neue Benutzeroberfläche der neuen Windows Version erstrecken.



Bleibt es bei Windows 10 oder wird Windows 11 vorgestellt?

Das Event wird unter dem Motto „die nächste Windows Generation“ vorgestellt. Es ist also noch nicht klar, ob es sich dabei um Windows 11 handelt, oder das Unternehmen Windows 10.1 vorstellen wird. In den letzten Jahren wurden nie neue Build Nummern von Microsoft vergeben, was eigentlich bei den Betriebssystemen üblich ist, um die Identifizierung einfacher zu machen. Microsoft hat geplant alle Versionen als Windows 10 zu führen und hat sich auch streng an diesen Plan gehalten.



Bis jetzt hält Microsoft es noch streng geheim, wie die neue Windows Version bezeichnet werden soll. Dies gilt übrigens auch für den Zeitpunkt, wann das neue Betriebssystem letztendlich bereitstehen wird. Es kann davon ausgegangen werden, das die Hard- und Softwareanbieter noch einige Zeit benötigen werden, um Ihre Produkte an das neue Betriebssystem anzupassen. Vom zeitlichen Ablauf könnte der Herbst diesen Jahres vorgesehen sein, um die neue Version für den Download zur Verfügung zu stellen. Dies wäre natürlich genau richtig, um neue Produkte für das neue Betriebssystem für das Weihnachtsgeschäft vorstellen zu können.