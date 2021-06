Newsblog

Betrun­kener attackiert Po­li­zis­ten und wird fest­ge­nommen

STEYR. Bei einer Amtshandlung wegen Lärmerregung am 12. Juni gegen 22:30 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Steyr, attackierte ein augenscheinlich stark Alkoholisierter Mann die Einsatzkräfte. Der 44-jährige Pole aus dem Bezirk Steyr-Land attackierte eine Polizistin, ...

indem er diese in eine intensive Halsumklammerung nahm und sie in dieser Position über die Stiege nach oben zog. Die Beamtin erlitt dadurch leichte Verletzungen. Nur unter erheblicher Anstrengung konnte sich die Polizistin befreien. Da der Beschuldigte weiterhin aggressiv Richtung der Polizisten vorging, setzten diese Pfefferspray ein.

Der Mann wurde festgenommen. Bei seiner Einvernahme am Nachmittag des 13. Juni 2021 zeigte er sich geständig. Die Umklammerung habe er angewendet, um die Polizistin darin zu hindern, ihrem Kollegen zu helfen. Er wird auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.