In Schlangen­linien: 50-Jähriger hatte 1,92 Promille

LINZ-LAND. Eine 49-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land erstattete am 16. Juni gegen 21:20 Uhr die Anzeige, dass auf der B139 von Bad Hall Richtung Neuhofen an der Krems ein Pkw lediglich mit 30 km/h und in "Schlangenlinie" fahrend unterwegs sei ...

Dahinter habe sich bereits eine Fahrzeugkolonne gebildet. Der 50-jährige Lenker aus dem Bezirk Linz-Land konnte von einer Streife unmittelbar nach dem Eintreffen an dessen Wohnadresse einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,92 Promille, dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.