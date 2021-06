Newsblog

Busbahnhof: Selbstreinigende WC-Anlage geplant

STEYR. Auf dem Gelände des Steyrer Busbahnhofs ist der Aufbau einer selbstreinigenden Toilette geplant. Das Projekt kostet etwa 80.000 Euro. Der 12 Quadratmeter große Container wird voraussichtlich im Herbst aufgestellt, im Juli beginnen die Arbeiten für die Leitungen. Der Wunsch nach einer Wiedereröffnung ...

der WC-Anlage auf dem Bahnhofsareal wurde schon seit länger Zeit immer wieder sowohl von Steyrerinnen und Steyrern als auch von Gästen unserer Stadt geäußert. Die ÖBB sind dieser Forderung, die auch massiv von der Stadt unterstützt wurde, allerdings nicht nachgekommen und haben das aufgrund der ihrer Ansicht nach zu geringen Fahrgastfrequenz auch für die nähere Zukunft ausgeschlossen.

„Jetzt nehmen wir die Sache selbst in die Hand und errichten am städtischen Busbahnhof und somit in unmittelbarer Bahnhofsnähe selbst ein öffentliches WC“, sagt dazu Bürgermeister Gerald Hackl. Errichtet wird die WC-Anlage von den Stadtbetrieben Steyr (SBS). Im Aufsichtsrat der SBS ist das Vorhaben heute am Nachmittag beschlossen worden. „Die selbstreinigende Anlage ist praktisch und kostengünstig“, erklärt Vizebürgermeister Markus Vogl, der Vorsitzende des SBS-Aufsichtsrates, „ein Reinigungs-Zyklus dauert nicht einmal eine Minute“. Den Tipp für die selbstreinigende Anlage hat übrigens die Steyrer Gemeinderätin Michaela Frech geliefert.