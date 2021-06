Newsblog

Van­dalen schneiden 30-jährigen Obstbaum um

SIERNING. Am Freitag, 18.Juni, zwischen 22.15 und 22.30 Uhr wurde ein etwa 30 Jahre alter Obstbaum der Obstbaumallee entlang des Kreuzbergweges in Sierninghofen-Neuzeug (Gemeinde Sierning) mit einer Motorsäge in etwa einen Meter Höhe mutwillig abgeschnitten ...

Viele hunderte Bewohner und Bewohnerinnen von Sierning haben durch ihre Postings auf Facebook schon ihr Entsetzen geäußert. Die Polizei Sierning bittet um Hinweise, falls jemand eine diesbezügliche Beobachtung an diesem Freitag gemacht hat. Vielleicht ist ein Autofahrer zu dieser Zeit an der Einmündung des Kreuzbergweges in die Steyrtalstraße unterwegs gewesen und hat eventuell ein Auto bemerkt, das in der Einfahrt zum Kreuzberg geparkt hat oder gerade weggefahren ist.

Bitte um Hinweise an die Polizei Sierning (Tel 059 1334 153100).