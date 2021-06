Newsblog

Unerwartete Baustelle im Steyrfluss

STEYR. Aufgrund eines unerwarteten technischen Gebrechens bei der Wehranlage „Kugelfang“ wird in dieser Woche eine Baustelle eingerichtet werden müssen, da bei einem etwaigen Hochwasserereignisses die Funktionalität zur Wasserdurchflussregulierung nicht mehr gegeben wäre ...

„Aus diesem Grund wird am 22. Und 23. Juni ein Zufahrtsweg unterhalb der Wehranlage im Bereich der Sportanlagen Wehrgraben errichtet, damit am 24. Juni der Kran, welcher das Wehrbrett anhebt und somit die defekten Teile zur Reparatur ausgebaut werden können, zufahren kann. Diese werden in Folge repariert, was bis zu zwei Monate dauern kann, und danach wieder eingebaut werden,“ erläutert Baureferent Vizebürgermeister Dr. Helmut Zöttl die notwendigen Arbeitsschritte. Es ist auch hervorzuheben, dass sämtliche Arbeiten so gewässer- und umweltschonend wie möglich ausgeführt werden.

Auch ein Übereinkommen mit den Fischereibewirtschaftern wurde getroffen. Die Kosten für diese notwendigen Arbeiten können noch nicht exakt abgeschätzt werden, sie werden sich jedoch auf rund Euro 20.000,- bis Euro 30.000,- belaufen.