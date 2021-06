Newsblog

12-Jähriger nach Fahrrad­unfall reani­miert

STEYR-LAND. Nachtrag: 12-Jähriger Bub nach Unfall verstorben. Ein 12-jähriger Bub und sein 11-jähriger Cousin, beide aus dem Bezirk Steyr-Land, fuhren am 26. Juni gegen 17:45 Uhr mit ihren Fahrrädern vom Freibad in Sierning Richtung Neuzeug. Dabei benutzten sie den Gehweg. Laut Angaben des 11-Jährigen fuhr sein Cousin den dortig abfallenden Weg ...

sehr schnell hinunter, kam in einer Rechtskurve vom asphaltierten Weg ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Nachdem der 12-Jährige bewusstlos am Boden lag und stark am Kopf blutete, schrie der 11-Jährige um Hilfe. Zwei Frauen die zufällig in der Nähe waren kamen zur Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Der 12-Jährige wurde unter ständiger Reanimation von den anwesenden Notärzten in den Rettungshubschrauber gebracht und in die Kinderklinik nach Linz geflogen.

Nachtrag: Wir müssen leider berichten, dass der 12-jährige Bub, der am 26. Juni im Gemeindegebiet von Sierning mit seinem Fahrrad gegen einen Baum geprallt war, im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.